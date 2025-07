Orrore in un garage a Verona uomo legato e picchiato a sangue | come è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto

Un grave episodio scuote Verona: un uomo, legato e picchiato in un garage, riesce a liberarsi e a chiedere aiuto, mentre tre persone sono state arrestate per sequestro, rapina e furto. La vittima, attratta in trappola, ha vissuto momenti di puro terrore, ma la sua prontezza ha fatto la differenza. Le indagini proseguono per fare piena luce su questa inquietante vicenda.

Orrore in un garage a Verona, uomo legato e picchiato a sangue: come è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto - L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Borgo Trento, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni a causa di una grave lesione alla milza e di molteplici contusioni. Scrive virgilio.it

39enne preso a sprangate, denudato e tenuto legato in garage: arrestati due tunisini e una veronese - VERONA – Un uomo di 39 anni, di origine tunisina, è stato vittima di un’aggressione brutale avvenuta il 6 gennaio 2025 all’interno di un garage condominiale nella zona nord della città. Riporta nordest24.it