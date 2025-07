Prova ad attivare diverse postepay con documenti falsi | denunciato

Una brillante operazione dei Carabinieri di Camposampiero ha smascherato un 18enne intento a creare e attivare multiple Postepay con documenti falsi, un gesto che avrebbe potuto compromettere la sicurezza finanziaria. L’attento sguardo del dipendente delle Poste ha fatto la differenza, portando all’identificazione del giovane e alla denuncia per possesso e fabbricazione di documenti falsi. La legalità resta una priorità , e questo episodio ne è una dimostrazione lampante.

L'occhio attendo del dipendente delle Poste ha fatto la differenza. I carabinieri della stazione di Camposampiero hanno denunciato un18enne residente nel padovano, poiché ritenuto responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. I fatti si sono verificati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: documenti - falsi - denunciato - prova

Falsi documenti per la cittadinanza italiana, 22mila euro a pratica: arrestati dipendenti comunali - Otto dipendenti comunali sono stati arrestati per aver truffato lo Stato, offrendo falsi documenti per ottenere la cittadinanza italiana a cittadini brasiliani.

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L'episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte tra mercoledì e giovedì, e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa. Nella locali Vai su Facebook

Prova ad attivare diverse postepay con documenti falsi: denunciato; Truffa alla banca con libretti contraffatti: a processo anche il direttore dell'Università Popolare; Abilitazione TFA falsa, truffate due docenti, una delle quali aveva anche ottenuto incarichi in quattro scuole.

Droga e documenti falsi, nei guai un giovane di 23 anni - Il 23enne, già noto perché gravato da precedenti di polizia, su disposizione della Procura della ... Si legge su lanazione.it

Scoperta una "centrale" di documenti falsi. Denunciato un 51enne napoletano - RaiNews - A Napoli, nel quartiere Sanità, la Polizia di Stato ha denunciato e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione un 51enne con precedenti di polizia. Lo riporta rainews.it