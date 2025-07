Allo Yacht Club di Monaco un laboratorio galleggiante per la sostenibilità

Nel cuore di Monaco, durante la prestigiosa Monaco Energy Boat Challenge, un innovativo laboratorio galleggiante si presenta come simbolo di sostenibilità e progresso. Il catamarano Energy Observer, primo nel suo genere, dimostra che il futuro della nautica può essere ecologico e autosufficiente, alimentato da energia solare, eolica e altre fonti rinnovabili. Questa iniziativa rivoluzionaria apre nuove strade per un trasporto marittimo più verde e sostenibile, segnando un passo decisivo verso il cambiamento climatico positivo.

Un laboratorio galleggiante per testare e dimostrare la fattibilità di soluzioni energetiche rinnovabili per il trasporto marittimo e non solo. A Monaco, durante i giorni della Monaco Energy Boat Challenge, l'evento dedicato al futuro della nautica organizzato dallo Yacht Club di Monaco, il catamarano Energy Observer è ormeggiato presso la Marina dello YCM. È la prima imbarcazione autosufficiente alimentata da un mix di energia solare, eolica, idroelettrica e idrogeno prodotti a bordo e a zero emissioni. Mentre pianifica un nuovo viaggio lungo nove anni, quest'anno l'Energy Observer svolge un ruolo ancora più centrale alla Challenge, fungendo da collegamento diretto tra ricerca, innovazione e nuove generazioni.

