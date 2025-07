La Virtus ufficializza Smailagic Il direttore generale Ronci | Ha grande entusiasmo

La Virtus Bologna dà il benvenuto a Alen Smailagic, un colpo di mercato che annuncia ambizioni e determinazione. Con un entusiasmo condiviso dal direttore generale Ronci, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, rafforzando il proprio roster con un talento giovane e promettente. La firma di Smailagic non è solo un investimento sul presente, ma anche una chiara dichiarazione di intenti per il futuro della squadra.

Bologna, 9 luglio 2025 - La Virtus guarda al presente e al futuro e ufficializziamo l'arrivo in bianconero di Alen Smailagic. Importante colpo di mercato per il club bianconero che ha raggiunto l'accordo con l'ala grande-centro in uscita dallo Zalgirs Kaunas. Arrivato nei giorni scorsi a Bologna, Smailagic ha firmato un accordo che lo lega nei prossimi due anni alla Virtus. Alacentro classe 2000, Smailagic dopo la prima stagione da professionista a Belgrado è volato subito oltreoceano dove nel 2019 ha vestito la canotta dei Golden State Warriors con cui ha giocato 29 partite. Dopo la sua esperienza in NBA è tornato in Europa, legandosi al Partizan per tre stagioni.