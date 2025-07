Ciclista investito da un' auto rimbalza sul parabrezza e cade a terra | è grave

Un drammatico incidente stradale scuote la città: un ciclista, coinvolto in un violento scontro con un’auto in via Comacchio, ha subito gravi lesioni dopo essere stato sbalzato sul parabrezza e aver poi caduto a terra. La scena, impressionante e pericolosa, evidenzia ancora una volta la fragilità di chi si muove su due ruote in un contesto cittadino. La vicenda ci ricorda l’importanza della prudenza e del rispetto delle regole sulla strada.

Grave incidente stradale in città. Mercoledì mattina, poco dopo le 10, un uomo in sella alla propria bicicletta si è scontrato con un’automobile, riportando gravi lesioni. Secondo quanto ricostruito, in via Comacchio (all’altezza della rotatoria con via De Andrè), un ciclista ha impattato contro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

