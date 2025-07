LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Pianezze

Segui in tempo reale l'emozionante tappa del Giro d'Italia Femminile 2025, con la scalata di Pianezze che mette alla prova le coraggiose atlete. La suspense si infittisce mentre le protagoniste affrontano salite decisive e strategie mozzafiato. Resta con noi per aggiornamenti continui e vivi i momenti piĂą intensi di questa sfida epica!

14:16 E parte proprio Reusser! 14:15 Lavoro pauroso della tedesca Liane Lippert per Marlen Reusser. Sono rimaste in 8 nel primissimo gruppo. 14:14 Perde purtroppo contatto anche Monica Trinca Colonel, che pagherĂ dazio in classifica generale. 14:13 Si stacca subito la maglia rosa. Nulla da fare dunque per la britannica Henderson. 14:12 Ripresa Alessia Vigilia dal gruppo delle migliori che giĂ si è disintegrato. 14:10 11.4 km al 7,4% di pendenza medie con punte superiori al 10%. Si stacca subito Lotte Kopecky, che ha piĂą volte dichiarato di essere al Giro d'Italia puramente per accrescere di condizione in vista del Tour de France.

