L' undicesima edizione dedicata a Eleonora Giorgi Tornano i racconti delle Donne in Divisa

L’undicesima edizione dei Racconti delle Donne in Divisa rende omaggio a Eleonora Giorgi, celebrando il coraggio e la dedizione delle donne che indossano una divisa. Presentata questa mattina presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, l’iniziativa, supportata da importanti figure istituzionali come Eugenia Maria Roccella e Wanda Ferro, si conferma come un progetto editoriale unico nel suo genere, nato per valorizzare e far conoscere le storie di queste protagoniste. Un evento che rafforza il ruolo fondamentale delle donne nelle istituzioni e nella società, per un futuro

E' stata presentata questa mattina presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma con gli interventi del Ministro per la Famiglia, Natalità, Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella, del Sottosegretario di Stato agli Interni Wanda Ferro, del Sottosegretario dell'Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, l'undicesima edizione dei Racconti di Sabaudia, un particolare progetto editoriale che vede un libro senza scopo di lucro, nato con la finalità di incentivare la lettura e la scrittura in un'epoca in cui la flessione delle vendite dei libri è sempre più costante, regalato sulle spiagge laziali e presso le partenze dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'undicesima edizione dedicata a Eleonora Giorgi. Tornano i racconti delle Donne in Divisa

In questa notizia si parla di: undicesima - edizione - racconti - dedicata

Musica, il crooner Alan Harris chiude l’undicesima edizione di “Jazz & Baccalà” - Alan Harris, il talentuoso crooner newyorkese, chiuderà l'undicesima edizione del festival "Jazz & Baccalà" venerdì 16 maggio al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.

SUFFRAGIO NOTTE. 1° edizione di un Festival/Rassegna dedicata ad incontri e racconti sulla storia recente d’Italia. L’occasione di riflessione, approfondimento e confronto attraverso il dialogo con testimoni e autori di opere coraggiose. Gli eventi tragici, le tra Vai su Facebook

Il Premio Italo Calvino 2025 ad Andrea Pauletto; dantebus svela i 12 artisti vincitori dei concorsi internazionali 2025 di poesia, racconti, fotografia e pittura salute mentale e condizione femminile i temi principali delle opere scelte; Festa dei Pescatori: a Torvaianica una tre giorni dedicata alla tradizione con musica, mostre, artisti di strada e racconti storici. Appuntamento il 13, 14 e 15 agosto.

Premio letterario città di Lugnano 2025, vince Yari Selvetella con ‘La mezz’ora della verità’ - L’undicesima edizione del Premio letterario città di Lugnano 2025 ha visto trionfare Yari Selvetella con il romanzo ‘La mezz’ora della verità’ (Mondadori). umbria24.it scrive

Salerno, dal 27 al 29 maggio l’undicesima edizione del salernoir festival dedicata al true crime e ai giornalisti - Il salernoir festival torna a Salerno con la sua undicesima edizione, proponendo un programma che intreccia il mondo del noir con la cronaca nera. Come scrive gaeta.it