Pier Silvio Berlusconi | La Talpa e The Couple i più brutti di sempre Andrea Giambruno presto in onda

Pier Silvio Berlusconi non ha peli sulla lingua: nella sua visione, "La Talpa" e "The Couple", condotti rispettivamente da Diletta Leotta e Ilary Blasi, sono tra i programmi più brutti mai visti in televisione. Un giudizio severo che mette in discussione le scelte di Mediaset e invita a riflettere su come riaccendere l'appeal del piccolo schermo. La sfida è aperta: quale sarà la prossima mossa?

(Adnkronos) – La Talpa e The Couple, condotti rispettivamente da Diletta Leotta e Ilary Blasi, nel mirino dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. "Sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione. Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più cadere in errori di questo tipo", ha detto senza mezzi termini a margine della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

