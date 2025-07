Musiala scagiona Donnarumma dopo l' infortunio | Non c' è nessuno da incolpare

In un momento di grande tensione e preoccupazione, Musiala ha preso la parola per chiarire la sua posizione dopo l’infortunio che ha coinvolto Donnarumma nei quarti di finale del Mondiale per Club. La star del Bayern Monaco ha voluto scagionare il portiere italiano, sottolineando che nessuno è da incolpare e che si tratta di un incidente sfortunato. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato e come si sta preparando il calciatore per il futuro.

In un video pubblicato sui social, la stella del Bayern Monaco ha parlato del tremendo infortunio subito dopo lo scontro con Donnarumma nei quarti di finale del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musiala scagiona Donnarumma dopo l'infortunio: "Non c'è nessuno da incolpare"

