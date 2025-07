Tumori burocrazia ruba 41% tempo oncologi penalizzato dialogo con pazienti

In un sistema sanitario sempre più complesso, i medici oncologi si trovano a dover affrontare un drammatico paradosso: il 41% del loro tempo è assorbito dalla burocrazia, riducendo drasticamente le energie disponibili per il dialogo con i pazienti. Questo squilibrio penalizza non solo la qualità delle cure, ma anche la relazione umana fondamentale nel percorso di cura. È ora di rivedere le priorità e mettere al centro il paziente.

In Italia i medici oncologi dedicano il 41% del loro tempo alla burocrazia e il 59% alle attività mediche. Poco cambia se sono medici specialisti con minore anzianità o di vertice: 39% contro 61% nel primo caso, 42% contro 58% nel secondo caso. Risultato? Il fardello amministrativo, che sottrae tempo al rapporto medico-paziente.

