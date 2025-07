Sassi e coltellate per rapina a Cormano arrestato un 16enne

Una giovane rapina si trasforma in un episodio violento a Cormano, dove un 16enne è stato arrestato dopo aver coinvolto sassi e coltellate. L’intervento dei Carabinieri ha messo fine a questa escalation di violenza, dimostrando come la legge sia sempre pronta a intervenire. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire sicurezza e giustizia nella nostra comunità.

Rapina in strada a Cormano, arrestato un 16enne, accusato di tentato omicidio, a seguito di una rapina finita con lancio di sassi e coltellate. I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di un 16enne, italiano, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Sassi e coltellate per rapina a Cormano, arrestato un 16enne

In questa notizia si parla di: rapina - 16enne - sassi - coltellate

Cuneo. Tentata rapina in centro: 16enne aggredita, denunciato un 32enne - Il tentativo di rapina ai danni di una sedicenne a Cuneo riaccende il dibattito sulla sicurezza nei centri urbani.

Sesto San Giovanni (Mi), 16enne arrestato per tentato omicidio e rapina; Rapina brutale a Cormano: 16enne arrestato per tentato omicidio; Tentata rapina finisce nel sangue: arrestato 16enne per tentato omicidio.

Rapina brutale a Cormano: 16enne arrestato per tentato omicidio - Insieme ad altri tre complici, il 21 aprile scorso, aveva ferito con coltellate un giovane a cui voleva rubare cellulare e portafogli ... Segnala ilgiorno.it

Colpisce con sassi e accoltella al torace un ragazzo per rapinarlo: arrestato 16enne - I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato un ragazzo di soli sedici anni. Si legge su fanpage.it