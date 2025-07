Sinner la notizia prima del match | come sta il campione azzurro

Sinner, la notizia prima del match: come sta il campione azzurro? Il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon si avvicina ai quarti di finale, ma le attese si mescolano alle preoccupazioni per il suo stato fisico. Dopo le voci su un problema al gomito, oggi rappresenta una tappa decisiva: prima di affrontare Ben Shelton nel match in programma nel ... sarà fondamentale scoprire se il nostro campione riuscirà a superare le sfide e confermare il suo talento.

Il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon giunge a un momento decisivo con l'approssimarsi dei quarti di finale. Negli ultimi giorni si sono intensificate le domande sulle condizioni fisiche del numero uno del mondo, in particolare dopo le notizie relative a un problema al gomito. Oggi rappresenta una tappa fondamentale: prima di affrontare Ben Shelton nel match in programma nel pomeriggio, Sinner ha svolto una sessione di allenamento ritenuta cruciale per valutare la salute del braccio destro. L'allenamento si è svolto alle 11.30 italiane presso Aorangi Park, su campi in erba e all'aperto.

