Minivan svizzero porta turisti a Como senza licenza | multa fino a 8.000 euro

In un'azioni decisa contro il trasporto irregolare, la polizia di Como ha scoperto un minivan svizzero senza licenza, portando a una sanzione fino a 8.000 euro. Questa operazione mette in evidenza l'impegno delle autorità nel tutelare le normative locali e garantire un turismo responsabile. La vicenda sottolinea come il rispetto delle regole sia fondamentale per mantenere l’armonia tra visitatori e comunità locale.

La polizia locale di Como ha intensificato i controlli su più fronti, con particolare attenzione ai servizi di trasporto pubblico e al rispetto delle normative comunali. Lunedì è stato fermato un minivan svizzero, proveniente dal Cantone di Berna e guidato da un cittadino extracomunitario, che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: minivan - svizzero - como - porta

Minivan svizzero porta turisti a Como senza licenza: multa fino a 8.000 euro; Como, Far West sull'autostrada A9:assalto da 10 milioni al portavalori.

Il taxi svizzero da Berna a Como prende la super multa. E la Polizia locale ferma anche buttadentro e bagni vietati - Durante il weekend sono stati svolti ulteriori controlli da parte della Polizia Locale di Como che hanno interessato varie zone della città. Come scrive comozero.it

Imprenditore svizzero bloccato mentre porta in Italia 164 mila euro: rischia la confisca della metà - Il Messaggero - Brogeda, un 88enne imprenditore svizzero stato trovato con 200mila Franchi nascosti all'interno della sua station wagon. Scrive ilmessaggero.it