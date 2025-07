Araujo Juventus il difensore uruguaiano è stato chiaro sul suo futuro | le sue poche parole ammettono che…cos’ha detto ai giornalisti!

Ronald Araujo, il giovane difensore uruguaiano, ha fatto chiarezza sul suo futuro: poche parole, ma un messaggio forte e deciso. Dopo aver sorpreso tutti, si è presentato in anticipo agli allenamenti del Barcellona, lasciando intendere la sua volontà di proseguire con i Blaugrana. La sua determinazione rispecchia il desiderio di consolidare il proprio ruolo nel club catalano, confermando che il suo percorso è ancora tutto da scrivere.

Araujo Juventus, il difensore ha rivelato il suo futuro: la sua intenzione è chiara e ammette un prosieguo di carriera in quel club. Il difensore uruguaiano Ronald Araujo ha sorpreso tutti, decidendo di accorciare le sue vacanze e tornare ad allenarsi con il Barcellona già da mercoledì mattina. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Araujo si è presentato alla Ciutat Esportiva poco dopo le 9:00 per svolgere una sessione di allenamento intensa, durata circa tre ore. Si tratta di una scelta che denota la sua grande determinazione e la voglia di mettersi subito al lavoro per prepararsi al meglio per la stagione che verrà . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com