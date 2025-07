Tutte le contraddizioni del caso Resinovich | consulenze testimonianze e processo mediatico

Il caso Resinovich continua a scuotere l’opinione pubblica, tra contraddizioni, testimonianze contrastanti e un acceso processo mediatico. Con nuovi incarichi di analisi genetiche, merceologiche e dattiloscopiche affidati a esperti di altissimo livello, si apre una nuova fase delle indagini. Il 2026 si preannuncia cruciale: sarà l’anno in cui potremo forse comprendere finalmente la verità dietro questa intricata vicenda, portando chiarezza su un caso che ha diviso e appassionato tutti.

Sono stati conferiti ieri gli incarichi relativi a nuovi esami di natura genetica, merceologica e dattiloscopica in relazione alle indagini sull’omicidio di Liliana Resinovich. Il pool composto dai professori Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi comincerà a lavorare dall’8 settembre 2025 e avrà 120 giorni di tempo per consegnare la relazione. Quindi si arriverà al 2026, tanto che l’udienza per valutare i risultati raggiunti dagli esperti è già fissata al 30 marzo. A dicembre di quest’anno saranno già 4 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, avvenuta il 14 dicembre 2021. Tre settimane più tardi, il corpo della donna fu trovato in un boschetto nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, avvolto in sacchi neri, con la testa coperta da sacchi per la spesa tenuti insieme da un cordino lasso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it