Club cinese multato per superstizione feudale Ma nel calcio la scaramanzia va in gol

Nel mondo del calcio, la superstizione si trasforma talvolta in strano rituale, come nel caso dei calciatori cinesi del Changchun Xidu Fc. Questi hanno emesso “fatture” gialle con scritte scaramantiche per influenzare il risultato delle partite, un gesto che in Cina viene considerato più di semplice folklore. Ma fino a quando la superstizione può essere tollerata senza conseguenze? La risposta potrebbe sorprenderti.

I calciatori cinesi del club Changchun Xidu Fc che milita in terza divisione (l’equivalente della nostra serie C) avevano emesso “regolare fattura”. Ma non nel senso di documento fiscale, bensì sotto forma di cartoncini iettatori di colore giallo con su scritto “Per decreto, Shanxi Chongde Ronghai (la squadra avversaria ndr) deve essere sconfitto”. Nulla di truculento, ma in Cina la “scaramanzia sportiva” anche in versione soft è severamente vietata. E così la società è stata multato di 30.000 yuan (circa 4.100 dollari) dalla Chinese Professional Football League (Cfl) per aver posizionato “oggetti superstiziosi feudali” nello spogliatoio degli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Club cinese multato per “superstizione feudale”. Ma nel calcio la scaramanzia va in gol

In questa notizia si parla di: club - multato - scaramanzia - cinese

Fair Play Finanziario Inter, nerazzurri in regola per l’esercizio 2024: multato un club italiano - Il fair play finanziario si conferma un elemento chiave nel mondo del calcio europeo, e l’Inter si distingue arrivando completamente in regola per l’esercizio 2024.

Club cinese multato per “superstizione feudale”. Ma nel calcio la scaramanzia va in gol; Cina, il Changchun multato per superstizione: “Oggetti scaramantici nello spogliatoio avversario”.

Squadra di calcio cinese accusata di stregoneria: ha nascosto amuleti nello spogliatoio avversario - Il Changchun Xidu Football Club, squadra di calcio che milita nella terza divisione cinese, è stato sanzionato dalla Federcalcio per violazione dei principi ... Come scrive fanpage.it