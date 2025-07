Riapertura pronto soccorso di Boscotrecase nuovo appello | Basta polemiche e strumentalizzazioni

La riapertura del Pronto Soccorso di Boscotrecase torna al centro dell’attenzione, con un appello forte e deciso da parte del presidente del consiglio comunale di Torre Annunziata, Davide Alfieri. Basta polemiche e strumentalizzazioni: è il momento di unire le forze per garantire servizi essenziali ai cittadini, rafforzando un presidio fondamentale per la salute pubblica. Solo collaborando si può costruire un futuro più sicuro e più giusto per tutti.

Nuovo appello per la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase. Queste le parole del presidente del consiglio comunale di Torre Annunziata, Davide Alfieri, sulla conferenza dei capigruppo che si è tenuta ieri. "La riapertura del Pronto Soccorso dell'ospedale di Boscotrecase.

