BMX tutto pronto in Lettonia per gli Europei L’Italia punta sui giovani

Pronti a conquistare la scena europea, gli atleti italiani di BMX si preparano con entusiasmo per gli Europei in Lettonia, un evento che vedrà protagonisti 1.272 giovani talenti da 26 nazioni. La nostra nazionale, guidata da un team giovane e agguerrito, affronta questa sfida sulla spettacolare pista intitolata a Mariš Štrombergs, uno dei percorsi più impegnativi al mondo. Il CT...

Cominciano domani con le prime prove di allenamento gli Europei di BMX in Lettonia a Valmiera. Una rassegna continentale, che considerando tutte le categorie, vedrà protagonisti addirittura 1.272atleti provenienti da 26 nazioni. Si corre sulla pista intitolata ad una leggenda di questo sport come M?ris Štrombergs, una dei tracciati più tecnici a livello mondiale. L’Italia schiererà una formazione davvero molto giovane a questi Europei. Il CT Mattia Furlan ha infatti deciso di convocare solamente quattro atleti: Francesco Pasa (unico junior) e poi gli Under 23 Francesca Cingolani, Albert Groppo e Marco Radaelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BMX, tutto pronto in Lettonia per gli Europei. L’Italia punta sui giovani

In questa notizia si parla di: europei - lettonia - italia - tutto

Mercoledì 9 luglio, la Ministra degli Affari Esteri della Repubblica di Lettonia, la Sig.ra Baiba Braže, riceverà il Ministro albanese dell'Europa e degli Affari Esteri, il Sig. Igli Hasani, in visita di lavoro in Lettonia. I ministri discuteranno: ? sulle relazioni bilater Vai su Facebook

BMX, tutto pronto in Lettonia per gli Europei. L’Italia punta sui giovani; Qualificazioni EHF EURO 2026: l'Italia affronta la Lettonia a Jelgava; Pallamano, qualificazioni Euro 2026: Italia perfetta contro la Lettonia.

Qualificazioni Europei, Italia Under 19-Lettonia 1-1: Joksts risponde a Ekhator - Tuttosport - Nella prima gara dell'Elite Round, valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria, le due formazioni si ... Come scrive tuttosport.com

L'Italia Under 19 punta gli Europei, Bollini: "Girone duro, ma siamo carichi" - MSN - L'Italia Under 19 si gioca la qualificazione agli Europei di categoria nell'elite round, che vede gli azzurrini nel girone 5 con Lettonia, Spagna e Francia. Scrive msn.com