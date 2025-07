Dal caldo rovente alla neve in quota | l’estate cambia volto in 48 ore

Dal caldo rovente alla neve in quota, l’estate cambia volto in sole 48 ore: un terremoto meteorologico che sorprende e meraviglia. Dopo giorni di temperature torride e notti tropicali, la provincia di Brescia si risveglia sotto un cielo d’altri tempi, con le prime luci dell’alba che rivelano una spolverata di neve fresca in montagna. Un fenomeno insolito che ci ricorda quanto la natura sia imprevedibile e affascinante.

