La versione di James Gunn con David Corenswet Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult il cast completo alla première di Superman a Hollywood

Sul red carpet di Hollywood, il cast stellare di "Superman" diretto da James Gunn ha conquistato l’attenzione di fan e critici. Con David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult in prima fila, questa nuova interpretazione dell’icona kryptoniana promette di portare speranza in un mondo alla ricerca di luce. L’attesa è alta: il futuro del supereroe più amato si svela tra glamour e emozioni. Il film sta per arrivare, e le aspettative sono alle stelle.

I l cast e la troupe di "Superman" sfilano sul red carpet della première mondiale di Hollywood. Leggi anche › "Happy Holidays": la recensione del film di Scandar Copti La nuova interpretazione dell'iconico supereroe kryptoniano esce in un momento in cui "il mondo e' alla ricerca di speranza", afferma l'attore Sean Gunn.

