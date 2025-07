Adozioni Bilotti M5s | Ddl per quelle dei single dopo la pronuncia della Corte Costituzionale

La proposta di legge per le adozioni dei single, un passo importante verso l’uguaglianza e i diritti civili. Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, il Movimento 5 Stelle si impegna a promuovere un cambiamento che valorizzi l’umano e la capacità di amare, oltre ogni etichetta. Un’iniziativa che mira a riconoscere il diritto di ogni individuo di essere genitore, indipendentemente dalla situazione sentimentale.

"Non è lo stato civile di una persona a definirne la capacità di essere genitore. È la sua umanità, la sua stabilità, la sua capacità di amare". Con queste parole la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, ha aperto, ieri in Senato, la conferenza stampa di presentazione del disegno di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

