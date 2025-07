L’assessore Fabrizio Lo Verso diventa papà è nato Mattia

Una lieta notizia per la città di Monreale: l’assessore Fabrizio Lo Verso è diventato papà del dolce Mattia, arrivato a rallegrare le sue giornate e quelle della sua famiglia. Un momento di gioia e rinnovata energia, che riempie di speranza la comunità. La redazione di Monrealelive si unisce agli auguri più affettuosi per una vita ricca di amore, salute e felicità per il neogenitore e la sua famiglia.

Monreale – Fiocco azzurro in giunta a Monreale. È nato il primogenito dell’assessore comunale Fabrizio Lo Verso. Il piccolo Mattia e la mamma Irene stanno bene. Tantissimi auguri dalla redazione di Monrealelive. L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - L’assessore Fabrizio Lo Verso diventa papà, è nato Mattia

