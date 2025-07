Schiuma marrone e maleodorante in spiaggia la denuncia di un turista

Una spiaggia di Capaccio Paestum getta ombre sulla stagione turistica: schiuma marrone e maleodorante invadono le coste, sollevando preoccupazioni tra i visitatori. La denuncia del direttore di "ZetaTv", il Dr. Mario Barbarisi, evidenzia un problema che rischia di compromettere l’immagine di uno dei gioielli della nostra regione. È giunto il momento di fare luce su questa spiacevole situazione e garantire un ambiente più pulito e accogliente per tutti i turisti.

"Schiuma marrone e maleodorante". La segnalazione alla nostra redazione arriva da Capaccio Paestum, a firma del direttore di "ZetaTv" ed è concentrata sulle condizioni della spiaggia, non certo le migliori per i tanti turisti. Le foto allegate e inviate in redazione sono del "Dr. Mario Barbarisi". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

