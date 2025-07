Qual è la città più scozzese di Toscana? Sicuramente Barga la incorona la Bbc

Barga, la perla medievale della Toscana, si trasforma ogni anno in un angolo di Scozia grazie al Barga Scottish Weekend. Questo evento, che celebra un legame storico fatto di emigrazione e ritorno, invita visitatori e residenti a immergersi nelle tradizioni scozzesi, tra musica, balli e sapori autentici. Un’occasione unica per scoprire come due culture lontane si intreccino nel cuore dell’Italia, rafforzando il loro legame millenario.

Firenze, 9 luglio 2025 – Barga e la Scozia hanno un legame molto forte che affonda le radici in una storia di emigrazione, quando molti barghigiani emigrarono nella nazione britannica alla ricerca di fortuna, per poi fare ritorno. Questa cittadina medievale in provincia di Lucca, celebra il suo legame con la Scozia con il Barga Scottish weekend, con un programma ricco di appuntamenti e di iniziative in cui usanze e tradizioni scozzesi animano le vie e i luoghi del comune barghigiano. Cucina, cultura e tradizione, col Festival Fish and Chips, e poi c’è il suo tartan. Per questo, per i suoi profondi legami emotivi con la Scozia, la città di Barga è un'insolita "Brigadoon" sulle colline toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it