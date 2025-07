Roma su Richard Rios è scatto vero | trattativa in fase avanzata

La Roma si appresta a vivere un’estate decisiva sul fronte mercato, puntando forte su Richard Rios del Palmeiras. Il giovane centrocampista, considerato uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano, potrebbe presto vestire giallorosso, rafforzando la mediana e contribuendo alle ambizioni della squadra. La trattativa, ormai in fase avanzata, promette emozioni e colpi di scena: il futuro di Rios e della Roma si scrive ora, con grandi aspettative per entrambe le parti.

La Roma è alla ricerca di un nuovo innesto in mediana e il nome in cima alla lista del direttore sportivo Frederic Massara è ormai chiaro: Richard Rios, centrocampista classe ’00 del Palmeiras, seguito da tempo anche in Premier League e Turchia. L’intenzione del club è chiara: regalare al nuovo tecnico Gian Piero Gasperini uno dei profili più funzionali alla sua idea di gioco. La trattativa è entrata nel vivo, con contatti continui tra le parti e la volontà dei giallorossi di chiudere rapidamente l’operazione. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale. LIVE – Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Rios-Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Richard Rios, è scatto vero: trattativa in fase avanzata

