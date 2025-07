Sanità Vietri FdI | A Pompei ci vada De Luca ma per chiedere scusa

In un momento in cui la verità sulla sanità campana è più cruciale che mai, il deputato Sanit224 di Vietri Fdi non si trattiene e smaschera le false narrazioni del presidente De Luca. A Pompei, mentre De Luca si presenta per chiedere scusa, è il momento di chiarire i fatti e difendere i diritti dei cittadini. È doveroso smentire punto per punto le sue affermazioni, affinché la trasparenza prevalga sulla propaganda.

"Ancora una volta, in Consiglio Regionale, il presidente De Luca ha scelto la propaganda anziché la verità, offrendo ai cittadini campani una narrazione completamente distorta della situazione sanitaria regionale. È doveroso smentire punto per punto le sue affermazioni". Lo afferma il deputato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

