CSM Giuseppe Borrelli alla guida della procura di Reggio Calabria

Il consiglio superiore della magistratura ha recentemente scelto Giuseppe Borrelli come nuovo procuratore di Reggio Calabria, confermando la sua autorevolezza e competenza. La nomina, avvenuta all’unanimità , segna un momento importante per il territorio e per il sistema giudiziario locale. Dopo aver già ricevuto il sostegno del CSM lo scorso giugno, Borrelli si prepara a guidare l’ufficio con determinazione e visione, pronto ad affrontare le sfide che lo attendono.

C'è stato il voto all'unanimità da parte del consiglio superiore della magistratura sulla nomina dell'attuale capo della procura della Repubblica di Salerno Giuseppe Borrelli alla guida dell'analogo ufficio presso il tribunale di Reggio Calabria. Già lo scorso giugno, il CSM si era espresso a favore dichiarando superiore su tutti i criteri, la candidatura di Borrelli rispetto agli altri candidati. Per la guida della Procura di Reggio Calabria avevano presentato domanda sette magistrati ma il Csm ha optato per la figura di Borrelli, considerata di altissimo profilo per competenza ed esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata.

