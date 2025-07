Basket Alen Smailagic lascia lo Zalgiris ed è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

La Virtus Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Alen Smailagic, talento serbo classe 2000. Dopo le partenze di alcune pedine chiave, il club emiliano punta su giovani promesse e rinnovamento. L’accordo pluriennale con Smailagic segna un passo importante per rafforzare il roster e puntare alla vittoria nel campionato 2025-2026. La stagione promette grandi emozioni, e il futuro della Virtus inizia a prendere forma.

Comincia a prendere forma giorno dopo giorno il nuovo roster della Virtus Bologna per la stagione 2025-2026 dopo gli addii già ufficiali di Toko Shengelia, Ante Zizic, Will Clyburn e Andrejs Grazulis (in attesa di capire quale sarà il destino di Marco Belinelli e Isaia Cordinier). Quest’oggi la società emiliana ha annunciato di aver trovato un accordo pluriennale con Alen Smailagic. Il serbo classe 2000, reduce da un’esperienza in Lituania con la maglia dello Zalgiris Kaunas, ha dichiarato: “ Felice ed entusiasta di iniziare questo percorso insieme, soprattutto insieme ai tifosi della Virtus. Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura in una squadra che ha vinto e spero di aiutarla a vincere ancora tutto quello che ci sarà a disposizione”. 🔗 Leggi su Oasport.it