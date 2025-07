Silvia Toffanin promossa con tre programmi | Verissimo raddoppia novità per This Is Me

Silvia Toffanin si prepara a conquistare la stagione televisiva 2025/2026 con un sorprendente tris di programmi, tra cui due in prima serata. Il suo ritorno in grande stile con "This Is Me" promette emozioni, ospiti stellari e novità sorprendenti. Dopo il successo sulla Rai, anche Mediaset conferma il suo entusiasmo, svelando un palinsesto ricco di sorprese e nuovi progetti. La prossima stagione si preannuncia imperdibile!

Silvia Toffanin sar√† protagonista della stagione 20252026 con tre programmi, di cui due in prima serata. Torna anche This Is Me, con una nuova edizione ricca di ospiti e sorprese. Dopo la Rai, anche Mediaset √® pronta a svelare i palinsesti per la stagione televisiva 20252026. Durante la conferenza stampa tenuta da Pier Silvio Berlusconi, sono arrivate molte conferme sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, ma anche alcune importanti novit√†. Tra queste spicca il ruolo sempre pi√Ļ centrale di Silvia Toffanin, che sar√† protagonista con tre programmi distinti. Le interviste del weekend restano naturalmente il punto di forza della trasmissione condotta da Toffanin, volto di punta di Canale 5 e legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi dal 2002. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Silvia Toffanin promossa con tre programmi: Verissimo raddoppia, novit√†¬†per¬†This¬†Is¬†Me

In questa notizia si parla di: silvia - toffanin - programmi - promossa

Mara Venier far√† ancora Domenica In, ma non da sola: la conferma (e le parole su Silvia Toffanin e Maria De Filippi) - Mara Venier conferma il suo ritorno a Domenica In anche per la prossima stagione, celebrando il 50¬ļ anniversario del storico programma di Rai1.

Silvia Toffanin promossa con tre programmi: Verissimo raddoppia, novit√† per This Is Me; Mediaset, la nuova stagione 2025/2026: Simona Ventura al Grande Fratello, Gianluigi Nuzzi sostituisce Merlino; Silvia Toffanin, chi √®, dove vive, la partecipazione a Miss Italia, la famiglia: sar√† la star di ‚ÄúThis Is Me‚ÄĚ.

Silvia Toffanin promossa con tre programmi: Verissimo raddoppia, novità per This Is Me - Durante la conferenza stampa tenuta da Pier Silvio Berlusconi, sono arrivate molte conferme sulle indi ... Da msn.com

Silvia Toffanin in prima serata con This is Me e Verissimo - Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5 con This is Me e Verissimo nella stagione 2025/2026. Scrive davidemaggio.it