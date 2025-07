Calciomercato Inter futuro in cadetteria per Di Pietri? Ecco cosa filtra sul futuro del giocane nerazzurro

Il futuro di Giacomo De Pieri, giovane promessa dell’Inter, si fa sempre più incerto: le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento in Serie B, dove potrebbe trovare più spazio e opportunità di crescita. Con diverse squadre interessate, il portiere classe 2005 sembra pronto a intraprendere una nuova avventura nel calcio professionistico. Ma quale sarà la sua scelta? Scopriamo insieme le novità sul suo possibile trasferimento.

Calciomercato Inter, Di Pietri ad un passo dalla Serie B? Le ultime idee circa il classe '05 dei meneghini. Il futuro di Giacomo De Pieri sembra ormai destinato a prendere la via della Serie B. Il giovane portiere classe 2005, attualmente sotto contratto con il club meneghino, è finito nel mirino di numerose squadre del campionato cadetto, tutte pronte a garantirgli maggiore spazio e continuità in prima squadra. Tra le società maggiormente interessate al talento cresciuto nel vivaio dell' Inter spiccano Avellino, Juve Stabia, Spezia ed Empoli. Proprio il club toscano, retrocesso dalla Serie A nell'ultima stagione, si è mosso concretamente nelle ultime ore, avviando i primi contatti per sondare la disponibilità del giocatore e del suo entourage.