Piantedosi incidente Bengasi non mina rapporti con Libia

Nonostante le polemiche e i malintesi, il ministro Piantedosi sottolinea che l'incidente di Bengasi non compromette i rapporti con la Libia. Le tensioni sono state esagerate da alcune interpretazioni mediatiche, ma l'impegno resta saldo: l'Italia continua a lavorare per una collaborazione costruttiva, respingendo le fake news e puntando a soluzioni condivise. Se qualche detrattore pensa di fermarci, si sbaglia: noi andiamo avanti anche...

"I giornali hannno parlato di respingimento ma non c'è stato alcun respingimento. L'incontro è stato annullato per un risentimento della parte libica su un eccesso di zelo da parte di qualche rappresentante dell' Unione europea. La prima parte della visita era andata benissimo, con un incontro ricco di spunti. Se qualche appassionato dell'immigrazione indiscriminata crede di compiacersi per quanto accaduto si sbaglia: noi andiamo avanti anche contro i trafficanti di esseri umani. Con la Libia c'è un rapporto strutturato ed un incidente, pur serio, non gestito dalla nostra parte, non minerĂ la collaborazione che da tempo abbiamo avviato con quel Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piantedosi, incidente Bengasi non mina rapporti con Libia

