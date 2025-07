Ferguson in prestito accordo con il Brighton | stipendio a carico della Roma

Il calciomercato estivo si anima di novità e strategie, e la Roma si conferma protagonista assoluta. Con Ferguson in prestito al Brighton e l’accordo che vede il club giallorosso coprire lo stipendio, i tifosi attendono con trepidazione le mosse di Massara. Entro il 13 luglio, data del primo allenamento con Gasperini, il team punta a rafforzarsi con innesti mirati, tra cui Tagliafico e Wesley, pronti a dare subito il massimo in campo.

Che la Roma potesse essere protagonista in entrata nel calciomercato di luglio era pronosticabile, e in effetti Massara vuole rispettare tale assunto. Il 13 luglio la squadra sarà per la prima volta in campo agli ordini di Gasperini, una data entro la quale il tecnico vuole avere già qualche innesto con cui inculcare i suoi dettami di gioco. Le piste non mancano, dall’ occasione Tagliafico ad una fascia destra che vede Wesley sempre più vicino, ma potrebbe arrivare in attacco il primo colpo di questa sessione. Evan Ferguson è infatti ad un passo dal vestire il giallorosso. Il suo nome circola per i corridoi di Trigoria da qualche giorno, un’opzione che ha preso rapidamente piede e che regala in queste ore novità importanti: l’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano parla di accordo imminente con il Brighton sulla base di un prestito, e resta solo da capire se sarà secco o se a questo verrà aggiunta un’opzione d’acquisto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it