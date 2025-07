Il consiglio di Pier Silvio Berlusconi a Tajani | In FI persone nuove E su ius scholae | Non è priorità

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha lanciato un appello a Tajani e a Forza Italia: puntare su persone nuove, idee fresche e impegno concreto, invece di insistere esclusivamente sullo Ius Scholae, che considera una priorità secondaria. La sua visione apre uno spiraglio a possibili future candidature: "In futuro perché no?" – un segnale di apertura verso rinnovamento e innovazione nel partito.

L'ad di Mediaset pensa che il partito fondato dal padre abbia bisogno di "persone, idee e lavoro nuovi" e non chiuda all'ipotesi di una discesa in campo: "In futuro perché no?", dice alla presentazione dei palinsesti. Sul rilancio dello ius scholae da parte di Tajani invece, è scettico: "Più contro che a favore, non è priorità".

