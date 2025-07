Roma esplosione al distributore Gpl | morto l’ispettore Eni rimasto gravemente ustionato

Un tragico incidente scuote Roma: un’esplosione al distributore GPL ha causato la morte dell’ispettore Eni Claudio Ercoli e gravi ustioni ad altri agenti di polizia. Mentre le indagini cercano di fare luce sulla dinamica di questa drammatica esplosione, il dolore e la preoccupazione si fanno strada tra i cittadini. La città si stringe nel cordoglio, in attesa di chiarimenti e giustizia.

Claudio Ercoli è deceduto nella notte per le gravi ustioni riportate. Feriti ancora in prognosi riservata i due agenti di polizia. Le indagini sull’incidente sono in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it