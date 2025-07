Red Bull rivoluzione a sorpresa | Horner licenziato via il team principal

Una svolta inaspettata scuote le pendici della Red Bull: dopo due decenni di successo, Chris Horner viene licenziato senza preavviso, aprendo un nuovo capitolo nella storia della scuderia. Con Laurent Mekies pronto a guidare il team, il mondo delle corse si interroga sulle motivazioni di questa decisione radicale. Ma cosa ha portato a questa rivoluzione e quali saranno le conseguenze per la squadra? Resta con noi per scoprirlo.

(Adnkronos) – Rivoluzione alla Red Bull, finisce il regno di Chris Horner: il team principal, artefice dell'epoca d'oro della scuderia, viene licenziato in tronco con effetto immediato e chiude l'avventura di 20 anni con la scuderia. Al suo posto, ecco Laurent Mekies, attuale team principal della Racing Bulls. Horner paga a caro prezzo il calo .

Christian Horner licenziato dalla Red Bull, il team manager lascia dopo 20 anni. Lo scandalo e i motivi dietro la scelta - Un capitolo epico si chiude nel mondo della Formula 1: Christian Horner, figura iconica e stratega di successo, lascia la Red Bull dopo due decenni.

