Scappa alla vista della Volante per eludere il controllo | arrestato per spaccio

Una fuga precipitosa tra le strade di Sassuolo si è conclusa con un arresto sorprendente. La Polizia di Stato ha intercettato un cittadino marocchino di 35 anni, irregolare, che tentava di eludere un controllo alla guida di un veicolo. La sua corsa sfrenata, culminata in una cattura immediata, ha messo in luce il costante impegno delle forze dell’ordine contro lo spaccio. Un episodio che dimostra come la legge non si lasci intimidire, mantenendo alta la sicurezza urbana.

La Polizia di Stato di Sassuolo ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 3.00, una pattuglia del Commissariato di P.S., nel corso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

