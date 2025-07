Zelensky in visita da Papa Leone XIV | l’incontro a Castel Gandolfo

L’arrivo di Zelensky a Castel Gandolfo rappresenta un momento storico nella diplomazia internazionale, testimoniando l’impegno della comunità mondiale per la pace e la ricostruzione dell’Ucraina. Il leader ucraino ha incontrato Papa Leone XIV in un’atmosfera di speranza e solidarietà, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo. Questa visita rafforza il legame tra spiritualità e politica, aprendo nuove prospettive di collaborazione e riconciliazione per il futuro del paese.

La Conferenza per la ripresa dell’Ucraina è ormai arrivata. Domani e l’11 luglio, Roma ospiterà la quarta edizione del summit creato per sostenere la ricostruzione a lungo termine del Paese invaso dalla Russia. Volodymyr Zelensky, leader di Kiev, è giunto questa mattina nel nostro Paese, in netto anticipo rispetto all’inizio della conferenza. Il presidente ucraino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zelensky in visita da Papa Leone XIV: l’incontro a Castel Gandolfo

