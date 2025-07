Aumenta l’assegno unico luglio 2025 | cosa cambia per le famiglie e quando viene pagato

Luglio porta ottime notizie per le famiglie italiane: l’Assegno Unico di luglio 2025 sarà aumentato dello 0,8%, grazie alla perequazione automatica legata all’indice ISTAT, proteggendo il potere d’acquisto in un contesto di inflazione. Ma quanto e per chi? Scopriamo insieme cosa cambia, quando verrà pagato e come questa novità può fare la differenza per il bilancio familiare.

