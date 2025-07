Film di fantascienza da 174 milioni dimenticato con il cantante ex boy band diventa un successo in streaming

Un film di fantascienza da 174 milioni di dollari, dimenticato per anni, si trasforma in un successo virale grazie alle piattaforme di streaming. “In Time”, diretto da Andrew Niccol e interpretato da Justin Timberlake, ha sfidato le aspettative, trovando una nuova vita nel cuore degli spettatori moderni. Questo fenomeno dimostra come alcuni capolavori possano riscoprire un nuovo pubblico nel tempo, tornando a sorprendere anche dopo oltre un decennio dalla loro uscita.

il film "in time" di Justin Timberlake conquista il pubblico in streaming dopo 14 anni. Nonostante la ricezione critica negativa al momento dell'uscita, il lungometraggio "In Time" con protagonista Justin Timberlake sta vivendo una rinascita di popolarità sulle piattaforme di streaming, a distanza di oltre un decennio dalla sua debutto cinematografico. Questo fenomeno dimostra come alcuni film possano riscoprire un nuovo pubblico nel tempo, grazie anche alla presenza di attori di grande calibro e a tematiche ancora molto attuali. una produzione innovativa firmata da andrew niccol. "In Time", diretto e scritto da Andrew Niccol, autore del celebre "Gattaca", si ambienta in un futuro distopico dove il denaro si trasforma letteralmente in vita.

