Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic a Wimbledon 2025 – La diretta

Benvenuti alla decima giornata di Wimbledon 2025, un momento storico per il tennis mondiale. Jannik Sinner e Flavio Cobolli si sfidano nei quarti di finale, con l’obiettivo di scrivere il loro nome nella leggenda dello sport. La tensione è alle stelle all’All England Club, tra emozioni incredibili e adrenalina pura. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa giornata indimenticabile, perché il sogno di una semifinale tutta italiana sta diventando realtà.

Entra nel vivo la decima giornata di Wimbledon, terzo slam della stagione tennistica in corso sull'erba di Londra. Oggi in campo Jannik Sinner e Flavio Cobolli nei quarti di finale del singolare maschile, alla ricerca di una storica semifinale. Prima di loro, Swiatek-Samsonova e Andreeva-Bencic nel tabellone femminile. Ecco tutti gli aggiornamenti dall'All England Club in diretta. I risultati e le notizie. La decima giornata di Wimbledon 2025 Inizio diretta: 090725 14:00 Fine diretta: 090725 22:00 14:02 090725 Sinner si allena con Vasamì, test ok aspettando Shelton Jannik Sinner è pronto ad affrontare Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon.

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

A Wimbledon Dimitrov si fa male a un pettorale e si ritira in lacrime, avanza Sinner ai quarti dopo 2 set di svantaggio; Sinner e Cobolli si allenano insieme prima degli ottavi: li hai visti?; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari.

Wimbledon, Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic in diretta: in palio le semifinali - Shelton oggi a Wimbledon: quarti di finale per Jannik, in campo anche Cobolli contro Djokovic ... Lo riporta fanpage.it

Cobolli – Djokovic: orario, data e dove vedere l’incontro dei quarti di finale di Wimbledon! - Djokovic, dove vedere i quarti di finale di Wimbledon, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Riporta generationsport.it