CMcom – Roma passi avanti per Ferguson del Brighton | gli inglesi aprono al prestito manca l’ok del giocatore

La Roma accelera sul mercato e si prepara a rinforzare l’attacco, puntando con decisione su Ferguson del Brighton. Dopo aver salutato Tammy Abraham, i giallorossi cercano un sostituto di qualità per rinvigorire la rosa. L’orizzonte si apre con il prestito del talentuoso attaccante inglese, ancora in attesa dell’ok definitivo. La trattativa è in fermento: il futuro di Ferguson potrebbe essere un nuovo capitolo emozionante nella Capitale.

2025-07-09 11:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Paolo D’Angelo 09 lug 2025, 13:15 Ultimi aggiornamenti: 09 lug 2025, 13:15 La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e sale la candidatura di Ferguson del Brighton: ecco la situazione In casa Roma tiene banco la questione legata al calciomercato in entrata, con i giallorossi in cerca di un attaccante. Dopo la cessione di Tammy Abraham al Besiktas e l’addio sempre più vicino di Eldor Shomurodov, che piace molto in Turchia, il ds Massara ha individuato il profilo adatto al gioco di Gian Piero Gasperini. Si tratta di Evan Ferguson, giovane attaccante classe 2004 di proprietà del Brigthon considerato uno dei prospetti più interessanti della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

