Il parco auto del Comune sempre più green attraverso un bando innovativo | ecco due suv elettrici

Il parco auto del Comune di Forlì si rinnova e diventa sempre più green con un progetto innovativo. Grazie a un bando pubblico, l’Amministrazione ha acquisito due SUV elettrici Volvo EX30, forniti dall’azienda locale Romagnauto. Questa collaborazione simbolizza un impegno concreto verso la sostenibilità e l’efficienza. Un passo importante verso una città più pulita e rispettosa dell’ambiente, promuovendo così un futuro più verde per tutti i cittadini.

