Mondiale per Club | sotto con le semifinali

Il Mondiale per Club sta vivendo momenti di pura emozione, con le semifinali che promettono spettacolo e suspense. Le quattro squadre rimaste si preparano a superare l’ultimo ostacolo prima della grande finale, nel cuore di un torneo che ha già regalato sorprese incredibili. La tensione cresce, i tifosi sono in trepidante attesa: chi solleverà il trofeo e scriverà il suo nome nella storia di questa affascinante competizione?

Il Mondiale per Club sta per volgere al termine e per le 4 squadre rimaste sono rimasti due grandi scogli da superare: semifinale e poi eventuale finale. La prima edizione di questa manifestazione con questo nuovissimo format ha suscitato tanto interesse, anche perché non sono mancati affatto i colpi di scena. L’ultimo sicuramente è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club: sotto con le semifinali

In questa notizia si parla di: mondiale - club - sotto - semifinali

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Simone Inzaghi batte Pep Guardiola. E lo fa nel modo più clamoroso possibile. Il suo Al Hilal elimina il Manchester City con un pirotecnico 4-3 dopo i tempi supplementari, scrivendo una delle pagine più sorprendenti di questo Mondiale per Club. Sotto nel pri Vai su Facebook