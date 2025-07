Mal comune mezzo gaudio | Sinner e Alcaraz fuori da Wimbledon

Mal comune, mezzo gaudio? Sinner e Alcaraz fuori da Wimbledon, segnando un torneo carico di sorprese e tensioni. Il fascino di questo grande evento risiede proprio nell’imprevedibilità : ogni colpo, ogni rinvio, può ribaltare le sorti di una partita in un attimo. E così, anche quest’anno, abbiamo assistito a momenti drammatici e inattesi che ci ricordano come il tennis sia uno sport di passione e fortuna.

Il fascino di Wimbledon sta tutto lì: nella sua erba leggendaria, nei colpi imprevisti che cambiano una partita, nelle dinamiche che si trasformano quando meno te lo aspetti. Lo ha scoperto ancora una volta Jannik Sinner, protagonista di un ottavo di finale che, nei fatti, ha avuto poco di memorabile sul piano del gioco, ma molto sul piano del destino. L'azzurro si è infatti guadagnato l'accesso ai quarti di finale dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, costretto ad abbandonare il campo mentre stava dominando l'incontro con autorità e brillantezza. Il punteggio recitava un eloquente 6-3, 7-5, 2-2 per il bulgaro nei tre set, con Sinner visibilmente in difficoltà, poco centrato e privo del suo solito ritmo.

