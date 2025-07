Salvini schiacciato tra Zaia e Vannacci è un problema per la Meloni e il governo; quanto può reggere?

Salvini si trova in una posizione difficile, schiacciato tra Zaia e Vannacci, mettendo a dura prova il fragile equilibrio del governo Meloni. Quanto potrà resistere questa tensione crescente? Solo le prossime mosse chiariranno se Zaia sceglierà di allontanarsi dalla Lega “desalvinizzata” o di creare un nuovo progetto politico. Luca Zaia l’ha detto chiaro e tondo: il futuro è ancora tutto da scrivere.

Solo le prossime mosse ci diranno se Zaia vorrà prendersi la Lega "desalvinizzata" oppure se vorrà avviare un nuovo contenitore perché vede uno spazio nuovo Luca Zaia l'ha detto chiaro e tondo:

