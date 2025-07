Tre notti di danza sotto gli ulivi | il Salerno Danza Festival tra metamorfosi caos e intimità

Immergiti nell’incanto del Salerno Danza Festival, un evento unico tra le fronde degli ulivi secolari di Ascea. Tre serate di danza contemporanea, tra metamorfosi, caos e intimità, trasformeranno il Giardino degli Ulivi in un palcoscenico immersivo sotto il cielo stellato del Cilento. Un’occasione imperdibile per lasciarti coinvolgere da performance che uniscono arte, natura e emozioni profonde, creando ricordi indelebili in questa magica cornice estiva.

Tra le fronde degli ulivi secolari di Ascea andrà in scena un trittico di danza contemporanea che trasformerà il Giardino degli Ulivi in un palcoscenico immersivo. Da venerdì 11 a domenica 13 luglio, il Salerno Danza Festival si sposterà nel cuore verde del Cilento per tre serate a cielo aperto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

