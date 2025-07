Delivery di cocaina tra le vie di Milano | in manette una donna di 51 anni

Milano si risveglia sotto shock dopo l’arresto di una donna di 51 anni, sospettata di gestire un elaborado sistema di consegne di cocaina tra le vie della città. Osservata per i suoi spostamenti sospetti e i frequenti incontri con sconosciuti, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’intervento dei falchi della Squadra Mobile ha sgominato questa rete illegale, portando alla luce un inquietante scenario di traffico e violenza nascosto dietro il volto di una normale cittadina.

