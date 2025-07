Biasin | Dumfries? Una domanda cruciale! E Calhanoglu all’Inter…

Il futuro di Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu all’Inter è appeso a un filo, con i prossimi giorni che potrebbero rivelarsi decisivi. Fabrizio Biasin analizza la delicata situazione: sulla clausola di Dumfries, il cui costo di 25 milioni di euro attira l’interesse di numerosi club stranieri, si infittiscono i dubbi e le trattative si fanno sempre più intense. Ma cosa riserveranno davvero le prossime mosse? Solo il tempo potrà svelarlo.

Fabrizio Biasin, su Tmw, aggiorna in merito alla situazione legata all'olandese: « Si discute molto della clausola di Denzel Dumfries, quei 25 milioni che sono cifra stra-abbordabile per tanti club stranieri (scadenza della suddetta il 31 luglio). Molti si domandano "come mai la cifra è così bassa?" e il motivo è semplice: l'olandese a suo tempo fece un passo verso il club e, invece di puntare alla scadenza, rinnovò il suo accordo, ma a cifre "comode".

