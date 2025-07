pompei inn jazz 2025 al via il primo di quattro appuntamenti da non perdere

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Pompei! Con la tredicesima edizione di Pompei Inn Jazz, il panorama musicale si accende di energia e talento, offrendo quattro appuntamenti imperdibili che uniscono star internazionali e artisti emergenti. L’attesa sta per terminare: il primo evento, il 11 luglio, darà il via a una stagione di emozioni senza precedenti. La magia del jazz aspetta solo te, pronto a lasciarti conquistare…

Tempo di lettura: 3 minuti L’estate di Pompei è pronta a vibrare ancora una volta al ritmo del grande jazz. E in questa XIII edizione Pompei Inn Jazz promette emozioni e qualità con un’edizione che si “fa in quattro”: tante sono le serate che uniscono artisti affermati e star internazionali del settore. Il sipario si alzerà ufficialmente l’ 11 luglio con la prima delle due serate “Aspettando Pompei Inn Jazz”, ospitate negli spazi del Pompei Lab (in via Astolelle, 112). A partire dalle ore 21, una performance dedicata alle donne: “Women In. Jazz”, con la voce di Sara Rotella affiancata da Mino Lanzieri alla chitarra, Elisabetta Saviano alla batteria e Gianpiero De Honestis al basso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it