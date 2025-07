Sinner con gomito fasciato medico ‘è un’ortesi elastica per più stabilità’

Jannik Sinner, il talento italiano del tennis, si presenta a Wimbledon con un gomito fasciato e un'ortesi elastica per garantire stabilità e supporto durante la partita decisiva contro Shelton. Nonostante i dubbi sulle sue condizioni post-caduta, il campione dimostra determinazione e coraggio, pronto a sfidare ogni ostacolo sulla strada verso le semifinali. Riuscirà Sinner a superare questa sfida e conquistare il suo posto tra i grandi?

(Adnkronos) – Il numero uno del tennis mondiale, Jannick Sinner, torna oggi in campo a Wimbledon contro l'americano Ben Shelton per un posto in semifinale. Questa mattina Sinner ha palleggiato con Jacopo Vasamì, giovane e promettente giocatore mancino come Shelton. I dubbi sulle condizioni del gomito dell'altoatesino, dopo la caduta nel match contro Dimitrov, dovrebbero . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

